Um projeto de lei de autoria da Prefeitura de Goiânia prevê que moradores que denunciarem casos de descarte irregular de resíduos sólidos podem receber de R$ 108 a R$ 1,3 mil após o pagamento da multa – o equivalente a 20% da multa, a depender da gravidade da infração, e se há reincidência. A penalidade pode variar de R$ 540,33, o que representa um terço do salário mínimo, a R$ 3.242, ou seja, dois salários mínimo. Contudo, o valor pode ser até dobrado em caso de reiteração do delito pelo infrator.\nA proposta foi apresentada ontem pelo prefeito Sandro Mabel (UB) e o secretário municipal de Eficiência (Sefic), Fernando Peternella, em meio ao programa Goiânia Mais Limpa – um mutirão entre o Paço e o Consórcio Limpa Gyn para remoção de entulhos e limpeza urbana em vários pontos da capital.\nUm segundo projeto de lei também foi citado, para sanções a quem faz pichações e grafites em locais indevidos. Conforme a Secretaria Municipal de Governo, ambos os projetos já foram enviados à Câmara Municipal, e a expectativa é que ainda nesta semana sejam lidos no plenário.