A deputada estadual Janad Valcari (PP) foi conduzida pela Polícia Federal para prestar depoimento após realizar um saque em uma agência bancária. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (29), em Palmas.\nEm nota, a deputada afirmou que contribuiu com as autoridades e que não há qualquer irregularidade. De acordo com sua assessoria, a abordagem ocorreu logo após um saque em sua conta bancária (confira a nota na íntegra).\nO Jornal do Tocantins entrou em contato com a Polícia Federal para solicitar a motivação da condução, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.\nExposição gratuita revela paisagens e tradições do Tocantins em galeria de Palmas\nMecânico que ficou 20 dias perdido na mata diz que tentou ligar para a família: 'Celular estava desligado'