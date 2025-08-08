-Deputada Sylvie Alves (1.3297743)\nA deputada federal Silvye Alves (UB) denunciou que está sofrendo importunação sexual após receber por e-mail da Câmara dos Deputados imagens de um homem nu. Em um vídeo, divulgado no seu perfil no Instagram, a parlamentar relata o ato criminoso (veja o vídeo acima).\nEu venho recebendo, já há algum tempo, assédio sexual no e-mail da Câmara dos Deputados, e isso já está sendo investigado pela Polícia Legislativa Federal" contou a deputada.\nComo o nome do homem não foi divulgado, o jornal não conseguiu localizar o contato dele ou da defesa para se manifestar sobre o caso.\nPresidente da Câmara de Aragoiânia é condenado por importunação sexual contra adolescente\nEnfermeiro é suspeito de estuprar recepcionista de hospital durante plantão noturno, diz polícia\nHomem é preso por importunação sexual suspeito de perseguir e ameaçar mulher com marreta, diz PM