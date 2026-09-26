-acidente_alego_amilton.mp4 (1.3460919)\nO deputado estadual Amilton Filho (MDB), de 41 anos, morreu na madrugada deste sábado (26) em um acidente de trânsito na BR-050, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). A informação foi confirmada por meio de nota oficial emitida pela família e pelo gabinete do parlamentar.\nDe acordo com o comunicado, o veículo em que o deputado estava colidiu contra um caminhão nas proximidades do aeroporto do município (assista acima). Amilton Filho seguia para a cidade para cumprir compromissos de campanha.\nOutras duas pessoas da equipe do deputado, o motorista e um videomaker, ficaram feridas no impacto. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal Chaud Salles. O estado de saúde delas não foi divulgado.\nMenino de 2 anos morre ao bater a cabeça no para-brisa após carro colidir e tombar em Goiânia