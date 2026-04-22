As equipes realizam varreduras terrestres em áreas, utilizando drones e cães farejadores (Divulgação/Corpo de Bombeiros)\nO desaparecimento de José Neto Gomes Araújo, de 37 anos, mobiliza equipes de resgate e autoridades em Paraíso do Tocantins. O taxista, que foi visto pela última vez no domingo, 19, nas proximidades do balneário Cachorra, está desaparecido desde que entrou em uma área de mata e não retornou.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM), as buscas foram iniciadas no dia seguinte, 20 de abril, com operações diárias que se estendem do amanhecer até o início da noite.\nSegundo informações da família, José estava acompanhado de dois amigos no balneário antes de desaparecer. O pai da vítima, Antônio Gomes, relatou que esteve no local ainda no domingo à noite realizando buscas por conta própria, mas nenhum vestígio foi encontrado. Pai e filho trabalham juntos como taxistas na rodoviária de Paraíso do Tocantins.