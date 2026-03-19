A Operação Confrades, deflagrada nesta quarta-feira (18), pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), tem como um dos principais alvos o vice-presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Wendel Garcia da Silva. A investigação apura supostas irregularidades na execução do Pra Ter Onde Morar, programa habitacional do governo de Goiás. A suspeita é de desvios de recursos e favorecimento de construtoras.\nO coordenador do Grupo de Atuação Especial do Patrimônio Público (Gaepp), do MP-GO, promotor Augusto Souza, afirmou, durante coletiva, que a estimativa de dano ao erário é de R$ 80 milhões. A apuração considera atos praticados entre os anos de 2024 e 2025. O promotor destacou que o programa executou nos últimos anos mais de R$ 800 milhões na construção de casas com custo zero para a população de baixa renda.