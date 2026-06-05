Um homem de 42 anos morreu após passar mal enquanto cumpria pena na Unidade Penal de Araguaína (UPA), no norte do Tocantins, nesta quinta-feira (4). Segundo a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), o custodiado apresentou problemas de saúde no alojamento e não resistiu após receber atendimento médico. O nome dele não foi divulgado.\nDe acordo com a Seciju, o problema de saúde foi identificado durante uma ronda realizada por policiais penais. Internos que dividiam o alojamento com o homem acionaram a equipe após perceberem que ele estava passando mal. Os policiais retiraram o custodiado da cela e solicitaram o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Apesar das tentativas de socorro e dos procedimentos realizados no local, a morte foi confirmada pouco tempo depois.