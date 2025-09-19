Detentos que cumprem pena no semiaberto em Paraíso do Tocantins, na região central do estado, relataram a demora para conseguir entrar no presídio durante o período noturno. Nesse regime, os presos são liberados para trabalhar durante o dia, mas precisam voltar à noite para dormir na unidade penal.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Veja as últimas informações sobre tiroteio que deixou dois detentos mortos em Paraíso\nNesta quarta-feira (17), dois detentos foram mortos na porta do presídio enquanto esperavam a entrada ser liberada. Outros três foram levados para o hospital após serem baleados. Câmeras de segurança registraram o momento do ataque.\nFalta segurança, não tem efetivo pra escoltar ou esperar a gente. Eles têm que cuidar dos internos lá dentro e não conseguem cuidar da gente também", reclamou um detento, que preferiu não se identificar.