A prova prática para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Goiás não conta mais com a exigência dos testes de baliza, que consiste no estacionamento do veículo em paralelo e alinhado ao meio-fio entre dois veículos ou obstáculos, e de rampa, quando é preciso deixar o carro parado em um aclive e retomar a marcha sem que ele desça. Considerados os mais difíceis, os dois movimentos eram temidos pelos candidatos.\nInstrutores de direção avaliam a retirada dos testes com preocupação, por facilitar a obtenção do documento e deixar de avaliar habilidades entendidas como essenciais. Para o presidente da Associação das Autoescolas de Goiás (Assaego), Francisco Zica, a retirada dos dois testes vai prejudicar os motoristas. “Ir para a frente, virar o carro é fácil. Então o aluno agora vai aprender o que? As medidas que estão sendo anunciadas vão acabar com o trânsito em Goiás, que já é muito ruim aqui em Goiânia.”