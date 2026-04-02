O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) fará no próximo dia 10 de abril um leilão de carros e motos com lances a partir de R$ 1 mil. O evento será feito online, a partir das 9h. Segundo os órgãos, esses veículos são de apreensões feitas há mais de 60 dias e não retirados pelos proprietários dentro do prazo legal.\nO leilão será conduzido pela empresa MC Leilão Park e Serviços Eireli, contratada pelo órgão estadual, e ocorrerá exclusivamente on-line, por meio do site da leiloeira. A relação completa dos lotes, bem como as regras de participação, está disponível no portal oficial do Detran-GO.\nOs lotes incluem veículos recuperáveis, que podem voltar a circular após regularização, além de sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível, destinadas exclusivamente ao desmonte. Todos os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, ou seja, é de responsabilidade do interessado avaliar previamente as condições.