O primeiro leilão de veículos de 2026 no Tocantins será realizado entre os dias 15 e 16 de janeiro em Gurupi, no sul do estado. Serão disponibilizados 625 veículos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran), sendo 422 considerados sucatas e outros 203 em estado de conservação.\nOs lances variam entre R$ 30 e R$ 3 mil. Os maiores lances são para um veículo Gol 2015 e um Renault Logan, também de 2015, ambos em estado de circulação. A lista completa está disponível no Diário Oficial do Estado.\nO leilão será realizado online, a partir das 9h, com transmissão ao vivo pelo site da Sancar Veículos, empresa responsável. Os interessados precisam fazer um cadastro no site da empresa e enviar a documentação solicitada.\nLeilão do Itaú tem imóveis a partir de R$ 33 mil em Goiás\nLeilão do TJ-GO tem prosche e camaro