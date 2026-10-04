-Vídeo Sylvester: Eleitores goianos vão às urnas (1.3463666)\nO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades em Goiás neste domingo (4), dia em que os eleitores vão às urnas para o primeiro turno das eleições. O informe também aponta a ocorrência de rajadas de vento que podem oscilar entre 40 e 60 km/h, além de probabilidade de queda de granizo em áreas isoladas.\nDe acordo com o Inmet, a previsão indica chuvas com intensidade entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou acumulados de até 50 mm ao longo do dia. O POPULAR mostrou que o avanço de uma frente fria coloca grande parte de Goiás em alerta para o risco de tempestades.\nEntão, vamos esperar chuva, tempestade, rajada de vento, então segue o alerta para os próximos dias. Estamos atentos a situação inclusive no dia da eleição. O pessoal deve ficar mais atento e tudo vai dar certo", afirmou o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim.