Neste sábado (18), Goiânia e Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, recebem o Dia D da Campanha de Multivacinação. O objetivo da ação é atualizar a caderneta vacinal de crianças e adolescentes com até 15 anos de idade. Veja abaixo onde receber vacinas nas duas cidades.\nDe acordo com o Ministério da Saúde, a campanha acontecerá em todo país com mais de 30 mil salas. De acordo com a prefeitura da capital, os postos de vacinação vão funcionar das 08h às 17h. Ao todo, serão 54 pontos abertos à população em todas as regiões de Goiânia.\nAinda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além do público-alvo de crianças e adolescentes, acontece a vacinação contra o HPV para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos, e a atualização das vacinas contra febre amarela e tríplice viral para pessoas de até 59 anos.