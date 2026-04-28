O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) condenou o diretor do Colégio Estadual de Período Integral Dom Abel, em Goiânia, por violência psicológica contra a professora Priscilla Maria Pires Almeida da Silva, alvo de gordofobia. Ela conta que teve depressão devido às ofensas. Cabe recurso da decisão.\n“Teve um almoço que a gente fez para a coordenadoria de linguagens, ela levou uma leitoa. Quando ele me viu comendo aquele pedaço, ele jogou um osso na frente de todo mundo e falou assim: ‘Come, sua gorda’”, relatou Priscilla à TV Anhanguera.\nWanderson Barbosa de Souza teve a pena de 10 meses de prisão convertida no pagamento de um salário-mínimo para uma instituição filantrópica. Em nota, a defesa do diretor negou as acusações e disse que irá recorrer da sentença. De acordo com o advogado, “a condenação baseou-se em provas frágeis e em uma ação orquestrada por desafetos” (leia na íntegra ao final do texto).