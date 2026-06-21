A diretora de um colégio estadual, Tatiana Chagas dos Santos, de 51 anos, e sua companheira, Vanessa Souza da Silva, de 42, foram encontradas mortas na madrugada deste domingo (21) na casa onde moravam, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. A Polícia Civil (PC) investiga a causa das mortes.\nA Polícia Militar informou que foi acionada para averiguar a ocorrência no Setor Jardim América. Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os procedimentos médicos necessários e constatou o óbito das duas.\nA PC informou que foram solicitadas as perícias e que aguarda os resultados para saber se há indícios de crime.\nTatiana era gestora do Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira. Uma amiga do casal, Mayara Millena, disse à repórter do g1 Letícia Fiuza que as duas eram casadas há mais de 30 anos. Elas tinham uma pastelaria em frente ao colégio onde Tatiana trabalhava.