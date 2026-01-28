O investigado de 42 anos, suspeito de tentar matar um homem a tiros na região central de Palmas, teve uma discussão com a vítima no Restaurante Comunitário pouco antes do crime. O inquérito do caso foi concluído nesta quarta-feira (28) e o suspeito vai responder por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.\nO caso aconteceu no dia 21 de janeiro deste ano. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito disparou contra a vítima perto da Praça dos Girassóis e de uma agência bancária e atingiu o carro de uma terceira pessoa, que estava nas proximidades. O motorista não se feriu e registrou o local do veículo onde o disparo atingiu.\nO nomem do suspeito não foi divulgado e, por isso, o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.\nTremor de terra atinge região Norte de Goiás\nPMs acusados de matar quatro jovens enquanto eles jogavam vídeogame vão a júri popular