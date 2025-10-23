Pamonha com peixe ao molho tem feito sucesso nas redes sociais, diz a pamonharia (Reprodução/ Fantástica Fábrica de pamonhas)\nUma discussão inusitada sobre a cor da liguinha (elástico) usada para amarrar a pamonha tem divertido e engajado a internet nos últimos dias. O que começou como uma simples dúvida ou curiosidade se transformou em um verdadeiro "debate". E, com o tempo chuvoso se aproximando, essa discussão ganha ainda mais força, pois o consumo de pamonha também aumenta em várias regiões de Goiás.\nA liguinha, item essencial para manter a palha fechada durante o cozimento, ganhou um significado que varia de região para região. Afinal, qual é a cor certa para amarrar a pamonha? Realmente existe uma regra? Ou é apenas um mito? O DAQUI conversou com especialistas em fazer pamonha que explicaram a diferença da cor de cada liguinha.