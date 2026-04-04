Vilmar Souza Costa (PSB), prefeito de Cavalcante, afirma que a disputa territorial pela região onde está a comunidade quilombola Kalunga dos Morros tem sido acompanhada por um aumento da especulação imobiliária. Segundo ele, houve intensificação de construções, pressão de investidores e até ameaças a moradores. A área é alvo de ação judicial de Goiás contra Tocantins, no Supremo Tribunal Federal (STF), porque o estado vizinho reivindica a posse do território na fronteira entre os estados. A audiência de conciliação está marcada para segunda-feira (6).\nVilmar afirma que as abordagens a famílias locais por autoridades tocantinenses e empresários têm aumentado, em meio a interesses ligados ao turismo e à exploração mineral, o que tem gerado insegurança entre as comunidades tradicionais.\nO produtor rural Divan Conceição, de 49 anos, contou que os sogros, Joaquim Francisco de Souza, de 78, e Regina dos Anjos, de 73, estavam sozinhos em casa quando um homem chegou ameaçando despejá-los sob a justificativa de que ele seria o proprietário da terra. Com medo, os idosos sequer sabem quem é a pessoa e pensam em se mudar. “Mas eles têm uma história ali, não sabem como é viver na cidade, seria muito difícil para eles”, disse o genro.