A Associação de Distribuidoras e Empórios de Bebidas de Goiás (Adebego) afirma que a redução no horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas em Goiânia tem provocado o fechamento de estabelecimentos, demissões e queda expressiva no faturamento do setor. A lei municipal nº 11.459/2025, em vigor desde o fim de julho, determina que os comércios fechem as portas entre 23h59 e 5 horas para atendimento presencial, o que gerou impactos financeiros em diferentes regiões da capital.\nDois projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal de Goiânia pretendem flexibilizar o horário de funcionamento das distribuidoras. Uma das propostas, de autoria do vereador Tião Peixoto (PSDB), está mais avançada na tramitação e sugere que, entre 0 hora e 4h59, os estabelecimentos sejam autorizados a funcionar exclusivamente nas modalidades online (delivery) e take away (pegar e levar), na qual o cliente retira o produto no balcão, sem consumo no local.