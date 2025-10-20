Débitos de tributos como ICMS, ITCMD e IPVA podem, a partir desta segunda-feira (20), serem negociados com o Estado por pessoas físicas e jurídicas, com desconto sobre juros e multas e prazo maior para pagamento. A oportunidade é dada pelo programa Quita Goiás.\nA iniciativa permite uma redução de até 70% no valor total da dívida para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, com a possibilidade de parcelamento em até 145 vezes. Para outras pessoas jurídicas, o desconto pode chegar a 65%, em até 120 vezes.\nNo primeiro momento, o programa de transação tributária abrange apenas as “grandes dívidas”, com valores superiores a R$ 500 mil. Juntos, esses débitos representam cerca de R$ 20 bilhões inscritos em dívida ativa, envolvendo cerca de 3 mil empresas ou grupos societários.\nPrazo final para IPVA passa para dia 31