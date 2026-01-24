Ronan Tyezer Rodrigues, técnico do Águia de Marabá, permanece internado em hospital no Tocantins (Cristofer Bino/Águia de Marabá)\nA família de Ronan Tyezer Rodrigues, de 44 anos, autorizou a doação de órgãos do treinador do sub-20 do Águia de Marabá e abriu caminho para a primeira captação de múltiplos órgãos no Hospital Regional de Gurupi (HRG). A ação ocorreu neste sábado (24) e deve beneficiar até oito pacientes que aguardam por transplante.\nRonan chegou ao HRG após acidente de trânsito na BR-153 em 15 de janeiro, apresentando quadro grave. O hospital acompanhou o caso desde a entrada do treinador até a declaração de morte encefálica, confirmada de acordo com os critérios médicos e legais estabelecidos. A autorização familiar para a doação acontece em meio à dor da perda, mas representa um gesto de solidariedade que visa salvar outras vidas.