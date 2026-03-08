O Sabores do Campo de domingo (8) ensina uma receita fácil e que ajuda a completar a renda da família. Quem ensina o passo a passo é a produtora rural e doceira Flávia Rodrigues, diretamente de Ouro Verde de Goiás, na região central do estado.\nA produtora aprendeu a receita ainda na infância ao crescer vendo a mãe preparar o doce. Por mês, ela consegue produzir cerca de 40 potes de doces de goiaba e outros sabores para vender no comércio local.\nIngredientes\n1 kg de goiaba fresca\n1 kg de açúcar cristal\n1 litro de água\ncravo a gosto\nTomatinho confitado no macarrão: Jornal do Campo ensina receita com tomate cereja\nFeijão gordo: Jornal do Campo ensina receita de almoço tropeiro\nBolinho frito recheado com queijo: Jornal do Campo ensina receita tradicional, crocante e recheada\nModo de preparo\nO primeiro passo é escolher a fruta fresquinha, depois lavar bem, descascar, cortar ao meio e tirar o miolo com as sementes. De acordo com Flávia, a goiaba precisa estar madura e macia. “Senão o doce fica duro, cascudo”, explicou.