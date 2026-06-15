A Copa do Mundo está a todo vapor, e é nesse clima que as empresas também aproveitam a onda verde e amarela para inovar com sabores e decoração especial para torcer pelo Brasil. De bola de futebol a doce em formato de capivara, vale tudo para encantar e conquistar o cliente.\nEntre os itens está uma meia bola de futebol feita de chocolate belga. O doce é recheado com uma combinação de marshmallow, ganache de chocolate 50% e crocante de biscoito. Os clássicos não ficaram de fora. Os brigadeiros ganharam roupagem temática com as cores da Seleção Brasileira. Já pirulitos de chocolate foram decorados com medalhas, camisetas e bolas.\nE para quem faz aniversário nessa época, os bolos podem ser decorados com topos de estrelas e as cores do Brasil. Segundo Andréia Piccolo, proprietária de uma doceria em Goiânia, a proposta é surpreender o cliente não apenas pelo paladar, mas também pelo impacto visual.