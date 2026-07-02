Virginia Fonseca revelou que gastou cerca de R$ 1,5 mil em remédios para gripe nos Estados Unidos (veja acima). A influenciadora está doente e compartilhou com os seguidores que usou Inteligência Artificial para buscar dicas de quais medicamentos comprar. A empresária está em Nova Jersey para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.Com a voz rouca, nariz entupido e "toda descabelada", Virginia publicou um vídeo nas redes sociais contando como estava após pegar uma gripe durante a viagem.\nParece que passaram três caminhões por cima. Estou gripada DEMAIS e não estou conseguindo dormir por causa do nariz entupido", escreveu.\nNas imagens, ela aparece na companhia dos filhos tomando xarope e mostrando alguns dos remédios que comprou para tentar diminuir os sintomas da doença. "Gastei uns US$ 300 dólares com remédio, tomara que resolva! P.s.: Compramos por meio de dicas da IA", disse ela em um dos vídeos.