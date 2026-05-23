Dois homens foram encontrados mortos dentro de um carro, em uma área de mata na região sul de Palmas. Segundo a Guarda Metropolitana, as vítimas apresentavam perfurações por tiros.\nO caso foi registrado na manhã deste sábado (23), por volta das 9h, no setor Jardim Aeroporto. Os nomes das vítimas não foram divulgadas.\nAo Jornal do Tocantins, o inspetor coordenador Rogério Oliveira Rocha, da Guarda Metropolitana, informou que os corpos foram localizados após moradores que empinavam pipa nas proximidades perceberem um carro com uma das vítimas caída no chão e a outra dentro do veículo.\nAté o momento, nenhum suspeito pelo possível crime foi preso.\nJovem pede para motorista parar o carro minutos antes de morrer em acidente; vídeo\nMãe presa suspeita de torturar filho e mantê-lo acorrentado o obrigava a comer as próprias fezes, diz polícia