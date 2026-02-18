Dois jovens, de 19 e 20 anos, morreram afogados no Lago Corumbá III e IV, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois diferentes casos foram registrados durante o feriado de Carnaval na cidade (veja alerta dos bombeiros ao final do texto).\nUm afogamento aconteceu no domingo (20). A vítima de 20 anos entrou na água para pegar uma bola, mas acabou se afogando e afundou. Os amigos que estavam no local acionaram a equipe dos bombeiros.\nAo chegarem no local, os bombeiros iniciaram as buscas e, após 30 minutos, o corpo da vítima foi localizado em uma profundidade de nove metros.\nJá o outro afogamento aconteceu na segunda-feira (17), no Lago Corumbá III. Um jovem, de 19 anos, estava nadando na companhia de familiares quando a família notou o desaparecimento dele.