Dois homens morreram e uma mulher grávida ficou gravemente ferida após uma caminhonete capotar na TO-222, entre Araguaína e Babaçulândia, norte do Tocantins.\nAs vítimas que morreram foram identificadas como Thor Mariano da Silva, de 21 anos, e Paulo Clímaco Netto, de 20 anos.\nO acidente aconteceu na noite deste sábado (8), por volta das 18h, na altura do km 95 da rodovia. Conforme a Polícia Militar, a caminhonete RAM Laramie branca seguia de Babaçulândia para Araguaína quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista e capotou várias vezes.\nEquipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmaram as mortes de dois ocupantes ainda no local. A passageira grávida, de 20 anos, foi levada para o Hospital Regional de Araguaína.\nCinco pessoas morrem em acidente na GO-010, dizem Bombeiros