Uma batida entre uma motocicleta e uma caminhonete deixou dois homens mortos na BR-226, em Palmeiras do Tocantins, na região norte do estado. As vítimas foram identificadas como Deusdete da Silva Lima, de 55 anos, e Elcivan Miranda de Sousa, de 37 anos, conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP).\nConforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu por volta das 19h de sábado (21), no km 20 da rodovia. Deusdete conduzia a motocicleta e Elcivan era o motorista da caminhonete.\nCasal é preso no Tocantins com mais de R$ 500 mil em joias após roubo no Pará, diz PM\nPrefeito de Itumbiara fala pela primeira vez após netos serem mortos\nIndígenas entram em área interna da Cargill no Pará em ato contra ordem de desocupação\nA Polícia Militar prestou apoio ao atendimento. A área foi sinalizada durante a ocorrência. A PRF disse que o acidente começou com uma colisão frontal e, em seguida, houve uma colisão lateral entre os veículos.