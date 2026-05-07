Um acidente envolvendo dois caminhões causou duas mortes no Jardim dos Buritis, no perímetro urbano da BR-153, em Aparecida de Goiânia, na tarde desta quarta-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma terceira pessoa foi atendida no local e encaminhada de helicóptero para o hospital.\nPor não ter tido o nome divulgado, O JORNAL não pôde atualizar o estado de saúde dela até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a corporação, o acidente ocorreu após o viaduto da Avenida São Paulo, no sentido Goiânia. Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma vítima presa às ferragens, já sem vida, com óbito constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).\nSuspeito de homicídio em Palmas é preso após fugir cerca de 500 km até o Pará\nVereador é alvo de investigação da PF por suspeita de compra de votos e uso de caixa dois