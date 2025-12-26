Dois presos fugiram de um presídio de segurança máxima em Cariri do Tocantins, na região sul do Tocantins. Um dos foragidos é Renan Barros da Silva, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como um "serial killer" que foi condenado a 72 anos de prisão por matar três homens e deixar outro ferido em Araguaína. Ambos são considerados de alta periculosidade.\nO outro fugitivo é Gildásio Silva Assunção, de 47 anos, que também responde por crime de homicídio. A Secretaria de Cidadania e Justiça, responsável pelo sistema prisional do Tocantins, ainda não enviou posicionamento sobre o caso\nA Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP/TO) informou que os presos conseguiram serrar as grades de uma das celas e fugiram pelo alambrado usando uma corda improvisada com lençóis durante a noite desta quinta-feira (25). A ausência deles foi constatada durante a manhã desta sexta-feira (26).