Dois presos morreram após um confronto dentro da Unidade Penal Regional de Palmas (UPRP) nesta segunda-feira (26). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju).\nAs vítimas foram identificadas como Francisco de Assis Nascimento da Silva, de 25 anos, e Franciney Ferreira dos Santos Machado, também de 25. Ambos morreram no local.\nSegundo a Seciju, a briga ocorreu durante um procedimento de movimentação interna para atendimentos jurídicos. Durante o confronto, os detentos teriam utilizado objetos de fabricação artesanal. Os agentes de plantão conseguiram controlar a situação e isolaram a área.\nA Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que uma equipe esteve no local e que três homens, suspeitos pelos homicídios, foram identificados e levados à 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil para prestarem depoimento.