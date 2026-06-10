-VÍDEO (1.3420540)\nO dono de uma distribuidora de bebidas foi morto dentro de casa e a esposa dele, que sobreviveu, foi levada como refém, na Cidade Ocidental, região do Entorno do Distrito Federal. Conforme apurado pelo g1 Goiás, dois homens são suspeitos de matar o empresário Cláudio Feitosa do Nascimento, de 54 anos, e fazer a mulher refém. O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (veja vídeo acima).\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o DAQUI não localizou as defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nO caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (8). Conforme contou o delegado Aluisio Nascimento Rangel ao g1 Goiás, o casal foi abordado pelos dois suspeitos ao chegar na própria residência para estacionar o carro. “Esses homens, eles já estavam aguardando eles, estavam de campana”, informou o delegado.