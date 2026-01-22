Prisão aconteceu durante uma ação da Equatorial em parceria com a Polícia Técnico-Científica (Divulgação / Polícia Civil de Goiás)\nO dono de uma distribuidora de bebidas foi preso suspeito de alterar o medidor de energia elétrica, no Jardim América, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o homem mantinha 15 eletrodomésticos funcionando no local, e pagou durante mais de dois anos o valor de R$ 40 por mês. Conforme a Equatorial, a quantia real seria de R$ 4 mil por mês.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso, O POPULAR não localizou a defesa até a última atualização desta reportagem.\nO homem foi preso nesta quarta-feira (21) e encaminhado para a Central de Flagrantes. A prisão aconteceu durante uma ação da Equatorial em parceria com a Polícia Técnico-Científica. Segundo a polícia, ao chegar ao local, foram encontrados em funcionamento dez freezers, um aparelho de ar-condicionado, uma geladeira, uma televisão e dois aparelhos de micro-ondas.