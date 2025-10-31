O empresário Cleib Fernandes de Faria Filho foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira (31), em Palmas. Ele trabalhava no ramo de turismo e era proprietário da agência 100 Limites Expedições, que faz roteiros para o Jalapão e Serras Gerais, entre outros destinos.\nA empresa 100 Limites publicou nota de pesar e destacou que Cleib era "um líder inspirador, que dedicou sua vida a transformar sonhos em realidade e a impulsionar o turismo com propósito, coragem e amor".\nMulher morre em acidente violento na BR-153\nMotorista sobrevivente de acidente com ônibus de turismo é investigado por homicídio culposo\nCiclista idoso morre ao ser atropelado por moto em Araguaína\nEle também era fundador da FaturaTUR, uma escola de turismo voltada para capacitar agentes de viagens.\nInformações sobre o velório e enterro ainda não foram divulgadas. O Daqui solicitou informações sobre as investigações morte à Secretaria de Segurança Pública, mas não teve resposta até a última atualização desta reportagem.