-Assassinato em bar de Goiás (1.3317249)\nO dono de uma oficina mecânica, identificado como Stener Antônio dos Santos, de 54 anos, foi executado a tiros dentro de um bar, em Rio Verde, no sudoeste goiano. O suspeito foi preso nesta quinta-feira (25) tentando fugir para o Paraguai, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nUma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima estava sentada em uma mesa jogando cartas, quando foi surpreendida pelo criminoso que entrou e disparou várias vezes contra ela (veja o vídeo acima).\nO jornal não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu por volta das 20h de quarta-feira (24), na Rua 16, no Parque Bandeirantes. Conforme o boletim de ocorrência, testemunhas contaram aos policiais militares que o autor dos disparos teria permanecido em vigilância no local momentos antes da chegada de Stener.