Após mudar de endereço, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) de Goiânia está sendo cobrada pelo dono do prédio o valor de R$ 5,05 milhões. A pasta é acusada de ter deixado o imóvel sem pagar os aluguéis e nem rescindir o contrato.\nO edifício Small Tower fica na esquina da rua 9 com a rua 8, próximo à Praça Tamandaré, no setor Oeste, e a secretaria havia assinado um acordo de aluguel por sete anos, por R$ 70 mil mensais, em outubro de 2023, na gestão do prefeito Rogério Cruz.\nA Semasdh se mudou para um imóvel na rua 4, no Centro, em maio de 2025, cinco meses depois do atual prefeito, Sandro Mabel (UB), assumir o cargo. A justificativa na época era que a transferência fazia parte de uma política de contenção de despesas e eficiência administrativa.