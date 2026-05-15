Cerca de 60 internos estavam no local, segundo a prefeitura de Aparecida de Goiânia (Reprodução/ Polícia Civil e Reprodução/ Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia)\nDois homens que administravam uma clínica de reabilitação no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, foram presos em flagrante suspeitos de tortura, sequestro, cárcere privado e tráfico de drogas. No local, foram encontradas porções de maconha e cocaína, além de medicamentos irregulares e internos vivendo em condições consideradas subumanas.\nComo o nome dos suspeitos não foram divulgados, o jornal DAQUI não conseguiu localizar a defesa para posicionamento.\nA ação aconteceu nesta quarta-feira (13), durante uma operação da Polícia Civil de Goiás em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal e a Polícia Técnico-Científica. Segundo a Polícia Civil, a clínica foi fechada após a fiscalização identificar graves irregularidades. Entre elas, a ausência de médicos ou profissionais de saúde habilitados, práticas de tortura física e psicológica contra os internos, aplicação forçada de sedativos e internações ilegais.