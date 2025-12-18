Os donos de lotes vazios em Gurupi, região sul do estado, foram notificados pela prefeitura para realizar a limpeza dos terrenos com entulhos e mato alto. Segundo o município, quem não fizer a roçagem poderá receber uma cobrança administrativa e ser multado.\nA notificação com prazo para os proprietários foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (16). A limpeza deve incluir a roçagem do mato alto, a retirada de entulhos, galhadas ou lixo doméstico.\nConforme o município, os proprietários têm até o dia 5 de janeiro de 2026 para realizar os serviços.\nCaso a limpeza não seja realizada, o serviço será feito por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura da cidade. Nesse caso, os donos terão que pagar R$ 4,61 por cada metro quadrado que for limpo pelo município.\nCaiado diz que mantém pré-candidatura à Presidência mesmo após Flávio Bolsonaro anunciar que entrará na disputa