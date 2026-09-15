Os donos de veículos com placas de finais 1 e 2 em Goiás têm até esta terça-feira (15) para pagar o IPVA 2026. A data é o prazo final para quitar o imposto e também o licenciamento anual obrigatório desses veículos.\nPara quem escolheu pagar o IPVA de uma vez, vence nesta terça-feira a cota única. Já para quem optou pelo parcelamento, vence a 9ª e última parcela para os veículos com placas finais 1 e 2.\nSegundo a Receita Estadual, mais de 205 mil veículos com essas terminações ainda estão com o pagamento pendente. São mais de 101 mil veículos com final 1 e cerca de 104 mil com final 2.\nNegocie Já: Goiás prorroga programa para negociar dívidas de ICMS, IPVA e ITCD com desconto de até 99%\nPequizeiro cria banco municipal e lança moeda 'Pequi'\nMais de 670 mil pessoas podem receber de volta taxa cobrada pelo Detran indevidamente; entenda