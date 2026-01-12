Há décadas, moradores da Vila Roriz, na região Norte de Goiânia, aguardam por medidas que resolvam o problema de alagamentos frequentes, alvo de preocupação constante no setor, situado na planície de inundação do Rio Meia Ponte e Ribeirão Anicuns. Propostas de solução foram apresentadas dentro do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Goiânia (PDDU-GYN), desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás (UFG), e aguardam a tomada de decisão pela Prefeitura. Enquanto isso, a população ainda sente o impacto das chuvas – inclusive, com ruas alagadas pela tempestade de quarta-feira (7).\nConsiderada área de risco pela Defesa Civil por risco de inundação e alagamento, a Vila Roriz conta com um extenso histórico de desastres decorrentes de fortes chuvas desde a sua fundação, na década de 1980. Mesmo com soluções paliativas, o problema persistia. Em 2021, a Prefeitura chegou a fazer uma obra de elevação e compactação de um dique, para conter enchentes. Mas ainda hoje as ruas seguem ficando alagadas após altas precipitações.