Um vazamento de gás, neste sábado (2), provocou um início de incêndio e deixou dois feridos em uma lanchonete na Via Lago, em Araguaína, região norte do Tocantins.\nO Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Segundo a corporação, as vítimas foram atingidas pelas chamas. Um dos feridos foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto a segunda vítima recebeu atendimento dos bombeiros e estava consciente, com queimaduras de 1º grau no braço direito e na região lateral direita da face, sendo encaminhada ao Hospital Regional de Araguaína.\nAdolescente morre e garota fica ferida após carro bater em dois veículos estacionados, em Rio Verde\nAdolescente pega carro sem autorização, bebe e deixa três feridos após bater em ônibus, diz PM\nVeja quem era o jovem que morreu após sofrer corte no pescoço enquanto andava de moto no TO