O capotamento de um furgão causou a morte de uma mulher de 70 anos e um homem de 43 anos nesta terça-feira (17). O acidente aconteceu no cruzamento entre as rodovias TO-181 e TO-070, que fica a 32 quilômetros de Sandolândia, sudoeste do Tocantins. Um homem de 74 anos, que dirigia o veículo, foi retirado das ferragens e levado para o hospital.\nO acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira, por volta das 4h. As vítimas ainda não foram identificadas.\nConforme a PM, o veículo trafegava no sentido norte/sul com destino à cidade de Araguaçu. Por causa do capotamento, as três pessoas que estavam no furgão ficaram presas às ferragens.\nFilho de ex-prefeito de cidade no Tocantins morre após batida na BR‑153\nAssessor da Prefeitura de Rialma morre depois de 10 dias internado por causa de acidente\nMotorista é flagrado dirigindo a quase 24 horas sem dormir e sob efeito de rebite na BR-153