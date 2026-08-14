-acao_rotam_grajau (1.3444525)\nDuas pessoas morreram após um tiroteio dentro de um condomínio em Goiânia, nesta quinta-feira (13). Três suspeitos foram presos, sendo que um deles era foragido da Justiça e outro foi baleado e encaminhado a um hospital. Vídeo mostra o momento da ação da Polícia Militar que contou com um helicóptero da corporação (veja acima).\nPor não terem os nomes divulgados, O DAQUI não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), quatro criminosos foram até o condomínio na Avenida da Vitória, no Setor Grajaú, para cobrar de um homem uma dívida relacionada ao tráfico de drogas. Durante a cobrança, houve um desentendimento, que evoluiu para uma troca de tiros entre os envolvidos.\nEquipes da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), que faziam patrulhamento nas proximidades, ouviram os disparos e foram até o local. Na chegada, os policiais encontraram suspeitos armados, que tentaram fugir, mas foram alcançados e presos.