-Jalapão (1.3357047)\nJaneiro para muitas pessoas é sinônimo de mês de férias e, no Tocantins, um dos destinos mais procurados é o Parque Estadual do Jalapão. Dunas, cachoeiras e fervedouros com águas cristalinas fazem parte da região, que encanta a todos que visitam o cartão postal.\nPara mostrar a grandiosidade e importância do Jalapão para o estado, confira alguns dos atrativos mais procurados pelos turistas:\nLocalização\nO parque tem aproximadamente 158 mil hectares e fica na cidade de Mateiros, município que fica 300 km distante de Palmas. Os limites do parque chegam às divisas de Ponte Alta do Tocantins, São Félix do Tocantins e Novo Acordo.\nPara acessar as belezas da região, é importante utilizar veículos traçados, já que a maior parte das estradas são de terreno arenoso. O período chuvoso, que o Tocantins atravessa atualmente, pode ocasionar em atoleiros que impossibilitam a passagem de veículos pequenos.