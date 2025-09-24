Thalisson da Silva Cardoso, de 25 anos, e Iago Silveira Pinheiro, de 20 anos, acusados de matar a pedradas o indígena David Dias Apinagé, serão julgados pelo Tribunal do Júri. O julgamento está marcado para o dia 2 de dezembro.\nSegundo a investigação, a vítima foi morta enquanto dormia, na madrugada do dia 16 de setembro de 2023, na esquina da Rua da Estrela com a Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Tocantinópolis.\nEm nota, a defesa de Thalisson da Silva Cardoso informou que, com base no conjunto probatório produzido na instrução penal, está confiante em relação à sessão plenária designada, oportunidade em que as teses defensivas serão apresentadas em busca de uma decisão justa e adequada ao caso.\nA decisão de pronúncia é do juiz Helder Carvalho Lisboa, da 1ª Vara Criminal de Tocantinópolis. O JTo não conseguiu contato com a defesa de Iago Silveira Pinheiro até a última atualização desta reportagem.