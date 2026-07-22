Dois homens invadiram uma casa e mataram a tiros um homem de 45 anos na noite desta terça-feira (21), no Setor Imperial, em Porto Nacional, região central do Tocantins. A vítima, identificada como Osmar Rodrigues de Almeida, morreu no local. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido localizado.\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), a esposa da vítima relatou que estava na porta da residência quando os dois homens entraram no imóvel. Em seguida, eles caminharam até o quarto onde Osmar estava e efetuaram diversos disparos. Após o crime, a dupla fugiu a pé.\nA Perícia Técnica realizou os procedimentos no local e, na sequência, equipes do Núcleo de Medicina Legal recolheram o corpo para exames necroscópicos. Depois da conclusão dos procedimentos, o corpo seguiu para os familiares.