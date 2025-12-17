Apenas um terço da obra de duplicação e restauração da rodovia GO-213, no Sul do Estado, está concluído, dois anos desde o início da construção. No início deste ano, o andamento da intervenção estava estimado em 18,7% – passando para 30% neste fim de ano. Até o momento, foi entregue o trecho da rodovia entre Caldas Novas e o entroncamento com a rodovia que leva a Rio Quente, a GO-507. A previsão é que a intervenção seja concluída até o fim de 2027.\nO convênio feito entre a Agência Goiana de Obras Públicas (Goinfra) junto ao Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro foi firmado em julho de 2023 pelo período de 48 meses, ou seja, até 2027, para a obra de duplicação e restauração em um trecho de 48,36 quilômetros (km), em um custo de R$ 257,6 milhões. Já os serviços tiveram início em novembro daquele primeiro ano. Mas, conforme o jornal mostrou em janeiro deste ano, os serviços ficaram paralisados durante o período chuvoso iniciado no fim de 2024.