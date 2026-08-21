A obra do Contorno Sudeste/Nordeste de Goiânia, mais conhecida como parte do Anel Viário da capital, que ligaria Hidrolândia à Terezópolis de Goiás, como alternativa ao trecho urbano da BR-153, vai esperar mais um pouco, mesmo a espera já durar 30 anos. O processo de contratação de empresa para a realização da construção, que foi lançado em junho pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), está suspenso por medida cautelar do Tribunal de Contas da União (TCU). A medida foi mantida pelo plenário do TCU na sessão de ontem.\nA Concorrência Eletrônica 241/2026-12, sob responsabilidade do Dnit, com valor de R$ 1,1 bilhão está suspensa a partir de fiscalização da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, que apontou duplicidade de investimentos em virtude do acordo de autocomposição homologado por um acórdão anterior do próprio TCU. A análise técnica constatou que a mesma obra de infraestrutura possui orçamento de R$ 1,3 bilhão reservado dentro do plano de transição da concessão privada da Rota do Pequi, que liga Hidrolândia a Cristalina, passando por Goiânia e Brasília.