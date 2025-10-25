Durante as comemorações do aniversário de 92 anos de Goiânia, nesta sexta-feira (24), o prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou que o foco da gestão dele é preparar a capital goiana para o centenário, em 2033. Durante o desfile cívico realizado na Avenida 24 de Outubro, no Setor Campinas, o gestor municipal citou ações em andamento e reconheceu que a saúde pública continua sendo o principal gargalo da cidade.\n“Nosso maior desafio é fazer uma cidade que funcione para as pessoas. A saúde foi muito judiada ao longo do tempo, e nós vamos fazer uma revolução nessa área”, disse. Segundo Mabel, a Prefeitura planeja construir cinco novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), reformar outras duas e melhorar os postos de saúde dos bairros. “As pessoas entram hoje numa unidade e já se sentem mal com a estrutura. Isso precisa mudar”, afirmou.