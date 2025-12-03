A Prefeitura de Palmas publicou editais que notificam mais de 4,4 mil motoristas por infrações de trânsito. Os condutores têm 30 dias para identificar o condutor infrator ou apresentar defesa de autuação.\nOs documentos podem ser acessados no Diário Oficial do Município. De acordo com a publicação, a defesa da autuação deverá ser enviada à Autoridade de Trânsito da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Semob).\nPara autoescolas, mudança para tirar CNH é retrocesso\nContran muda regras e obter CNH pode ficar até 80% mais barato\nProjeto que cria estacionamento no lugar de calçada será investigado\nNo ato da defesa é necessário apresentar requerimento com justificativa, provas, cópia do CRLV, documento de identificação e, quando necessário, procuração. Empresas devem anexar também o ato constitutivo e documento que comprove a representação.